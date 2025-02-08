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        Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'dajandarmanın son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:10
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        Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'dajandarmanın son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkol üreticileri ile satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Son 1 ayda yapılan operasyonlarda; 9 litre bira, 37 litre votka, 120 litre viski, 394 litre rakı, 1519 litre şarap, 5 bin 25 litre etil ve metil alkol olmak üzere toplam 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol ticaretine karşı yürütülen mücadele ile can kayıplarının önüne geçildiğini, ekonomik kayıpların engellendiğini ve vergi kaybı önlenerek ülke ekonomisine katkı sağlandığını söyledi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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