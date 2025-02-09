Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte yazarlar okurlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte yazarlar okurlarıyla buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, kentte yaşayan yazarlar eserlerini tanıtarak, okurları için imzaladı.

        Etkinliğe katılan 24 yazar, söyleşilerin ardından bir süre okurlarıyla sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, etkinliğin kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

        Şehirde yaşayan yazarların daha bilinir hale gelmesi için programın faydalı olduğunu aktaran Nallar, "Yerel yazarlarımızın eserlerini tanıtmasına vesile olmak ve halkımızı kültürel değerlerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Süleymanpaşa, sanata ve edebiyata verdiği değerle örnek bir şehir olma yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku da yazarlarla bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
        Tekirdağ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
        Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
        Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
        Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
        Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
        Plastik kasalarla gelip, kuyumcudan 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet...
        Plastik kasalarla gelip, kuyumcudan 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet...
        Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor
        Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor
        Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde "dışarı çıkmayın ya da maskeyle çıkı...
        Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde "dışarı çıkmayın ya da maskeyle çıkı...