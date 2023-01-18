Tekirdağ'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçedeki bir restoranda kurye olarak çalışan M.D'nin kullandığı motosiklet, Arif Hikmet Caddesi'nde kontrolden çıkarak, kaldırımda annesiyle yürüyen Poyraz Ali Temiz'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Temiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, ehliyetsiz olduğu ve kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.









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