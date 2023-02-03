Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yeşil reçeteye tabi 1172 hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, yeşil reçeteye tabi 1172 hap, bir miktar esrar ve cep telefonu ele geçirildi, şüpheli B.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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