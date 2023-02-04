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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Hayvan Satış Yeri'nde denetim yapıldı.



Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Geçici Hayvan Bakımevindeki veterinerler tarafından yapılan denetimlerde hayvanların nakil belgeleri ve sağlık raporları kontrol edildi.



Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk, konuyla ilgili açıklamada, vatandaşların yetiştiricilik, kurbanlık, adaklık ve kasaplık hayvan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurulan Çorlu Belediyesi Hayvan Satış Yeri'nde, halk sağlığı için tehdit oluşturabilecek durumlara karşı her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Gün içerisinde yaklaşık 700 hayvanın, görevli personelin denetim ve gözetiminde satışa sunulduğunu ifade eden Öztürk, "Çorlu Belediyesi olarak hayvan satış yerimizde halk sağlığını korumak, hayvan refahını sağlamak ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbirleri alarak hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca satış yerinin hemen yanında yer alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çorlu mezbahasında da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kesim işlemleri tüm kurallara uygun olarak yapılmaktadır." diye konuştu.

- Ergene Belediye meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Ergene Belediyesi Ulaş Hizmet Binası Salonu'nda Başkan Rasim Yüksel idaresinde yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis üyeleri toplantıda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün taleplerine ilişkin gündem maddelerini ve komisyondan gelen raporları görüştü.



Toplantı sonunda Başkan Yüksel bir süre meclis üyeleriyle sohbet etti.

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