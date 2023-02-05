TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Banarlı Mahallesi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, ziyaretinde vatandaşların taleplerini dinleyerek, not aldı.
Mahallede yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Yüksel, her zaman vatandaşların yanında olmaya çalıştığını ve vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara ilettiklerini belirtti.
- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi
Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.
Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre tören Tekirdağ Adliyesinde gerçekleştirildi.
Mustafa Uludağ, Şerifenur Baksi ve Derya Çek Masat’a ruhsatnameleri yapılan yemin törenle takdim edildi.
Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara başarı diledi.