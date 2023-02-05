Tekirdağ'dan Cerablus'a 4 tır kömür yardımı gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'dan Suriye'nin Cerablus bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır kömür yardımı gönderildi.
İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de insani yardım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.
Her zaman mazlumun yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Çalışkan, "Suriye'de Cerablus'ta aileler çadır kentlerde zor şartlar altında yaşıyor. Dernek olarak gördüklerimizi şahit olduklarımızı hayırseverlerimize yeniden anlatacağız. İhtiyaçlarını dillendireceğiz ve buraya yardım etmek isteyenlere yönlendireceğiz. Orada nüfus yoğun, imkanlar kısıtlı; sağlık, eğitim konularında ihtiyaçlar çok. Orada insanların battaniye, mont ihtiyaçları var." dedi.
Çalışkan, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.
Konuşmanın ardından 4 tıra yüklenen kömür, Suriye'ye yola çıktı. Çalışkan ve dernek üyeleri de kömürlerin dağıtımı için Suriye'ye gitti.