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        Tekirdağ'da asayiş

        Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:03
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, sürücü N.B'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Araç sürücüsü S.Y gözaltına alındı.

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