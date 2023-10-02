Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ilçede yaşlıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:39 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ilçede yaşlıları ziyaret etti.

        Her zaman büyüklerin ziyaret edilerek hayır dualarının alınması gerektiğini ifade eden Yüksel, herkesin bir gün yaşlanacağını belirtti.

        Tüm yaşlıların Dünya yaşlılar Günü'nü kutlayan Yüksel, "Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş, dünümüz ve bugünümüz arasında ki en değerli köprüdür. Bizlerde imkanlarımız doğrultusunda yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olup hayat tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Geçmişten geleceğe köprü vazifesi gören eski çınarlarımıza saygı ve sevgilerimizi her zaman hissettirmeliyiz. Yaşlı çınarlarımızı evlerinde ziyaret ettik, ellerini öptük hayır dualarını aldık. Ergenemizin tüm yaşlı çınarlarına sağlık, sıhhat ve huzurlu ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        - Çorlu'da yol yapım çalışmaları sürüyor

        Çorlu'da, yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        İlçenin her bölgesinde çalışma yaptıklarını aktaran Tunçcan,''İlçemizde bir yol yapım ve onarım programı hazırladık. Belirlediğimiz program dahilinde ilgili ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Halkın daha rahat bir ortamda yaşaması için gayret gösteriyoruz.'' dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da polis uygulaması; 8 gözaltı
        Tekirdağ'da polis uygulaması; 8 gözaltı
        Kapaklıspor evinde Ankaragücü'nü 108-104 mağlup etti
        Kapaklıspor evinde Ankaragücü'nü 108-104 mağlup etti