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        Düzenli yürüyüş ve yağlı gıdalardan uzak durulması meme kanseri riskini azaltıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, düzenli yürüyüş yapılması ve yağlı gıdalardan uzak durulmasının meme kanseri riskini azalttığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:28
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        Düzenli yürüyüş ve yağlı gıdalardan uzak durulması meme kanseri riskini azaltıyor
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, düzenli yürüyüş yapılması ve yağlı gıdalardan uzak durulmasının meme kanseri riskini azalttığını söyledi.

        Gürdal, AA muhabirine, meme kanserinin erken tanı konulabilen bir kanser olduğunu dile getirdi.

        Taranabilen kanserlerin erken evrede yakalanarak tedavisinin yapıldığının altını çizen Gürdal, "Şikayeti olmasa bile 40 yaşından sonra her kadının mamografi çektirerek kanseri yakalama imkanı var. Evre sıfır ya da evre birde yakaladığımız kanserlerin 5 yıllık sağ kalma oranları yüzde 100'e varmakta. Evre ikiden, üçten sonra bu oranlar azalmakta. Kadınları meme kanserinde erken tanı alabilecekleri taramaları yapmalarını konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Gürdal, meme kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen kanser olduğuna işaret ederek 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtti.

        -"İhmale gelmiyor"

        Kadınların 20 yaşlarından sonra kendi kendilerini muayene etmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Gürdal, "Çünkü meme kanseri sadece ileri yaşlarda görülen bir kanser değil, 20'li, 30'lu yaşlarda da görebiliyoruz. Gebelerde ve loğusalarda da görebileceğimiz bir kanser. Gebelerde insanlar sen gençsin kanser olmuş olamazsın denildiğinde veya insanlar genç yaşlarda kendilerinin kanser olmayacağını düşünüp, kendini telkin edip, kontrollerini ihmal edebiliyor." dedi.

        Prof. Dr. Gürdal, kadınların meme kanseri konusunda her zaman duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

        Gürdal, meme kanserine yakalanma riskini azaltan faktörleri şöyle sıraladı:

        "Eğer adet geç görülürse, geç menopoza girilirse, geç gebelik olursa hiç çocuk emzirilmezse bunlar meme kanseri riskini artıran durumlar. Hormonal nedenlerden dolayı emzirme meme kanseri riskini azaltan durumlardan birisi. Meme kanserinde risk faktörlerini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak önemli. Her gün düzenli olarak 20 dakika ritmik yürüyüş yapılmalı.

        Yapılan bu spor, meme kanseri riskini azaltmaktadır. Bunun dışında yağlı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Yağlı dokuda östrojen sentezi oluşuyor, bu sentez de meme kanseri riskini artırıyor. Sigara ve alkolde meme kanseri riskini artıran faktör. Bize bağlı faktörleri en aza indirirsek kanser riskimizi en aza indirmiş oluruz."

        Gürdal, meme kanserinin daha az olmasına karşın erkeklerde de görüldüğüne dikkati çekti.

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