Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde ve şüphelilerin evinde 19 bin sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 600 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.D, K.K. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!

        Benzer Haberler

        Düzenli yürüyüş ve yağlı gıdalardan uzak durulması meme kanseri riskini aza...
        Düzenli yürüyüş ve yağlı gıdalardan uzak durulması meme kanseri riskini aza...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağlı balıkçılar ağ atmak için poyrazın dinmesini bekliyor
        Tekirdağlı balıkçılar ağ atmak için poyrazın dinmesini bekliyor