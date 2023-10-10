Tekirdağ'da, "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe İzler" sergisi açıldı
Tekirdağ'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kadın kursiyerlerin çalışmalarından oluşan "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe İzler" sergisi açıldı.
Tekirdağ'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kadın kursiyerlerin çalışmalarından oluşan "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe İzler" sergisi açıldı.
Serginin açılışı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
Hacıoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, geleneksel el sanatları kurslarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklendiğini söyledi.
Sergide yaklaşık 400 çalışmanın bulunduğunu belirten Hacıoğlu, dokuma, heykel, resim, sepet ve çini çalışmalarının sergiye renk kattığını ifade etti.
Unutulmaya yüz tutan gelenekleri açtıkları kurslarla yaşattıklarını anlatan Hacıoğlu, "Geleneksel el sanatları yaşasın, yaşatılsın ve gelecek kuşaklara aktarılsın. Coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması yaşatılıyor. Bu kültür her zaman yaşayacak. Emeği geçen herkesi kutluyorum."dedi.
Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.
Sergi, 20 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.