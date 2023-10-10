Tekirdağ'da bir çoban arazide ölü bulundu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir çoban arazide ölü bulundu.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir çoban arazide ölü bulundu.
Aşağısevindikli Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu ekipleri bildirdi.
Bölge sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu öldüğü tespit edilen kişinin çobanlık yapan Haydar Kotan (65) olduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Kotan'ın cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.