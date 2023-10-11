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        Tekirdağ'da minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:03 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:05
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        Tekirdağ'da minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        O.M'nin kullandığı 9AS 8861 yabancı plakalı minibüs Veliköy Mahallesi'nde R.Y. idaresindeki 59 AAD 865 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü R.Y. hayatını kaybetti, yaralanan O.M. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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