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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:42
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki bazı adreslerde ve otomobillerde arama yaptı.

        Aramalarda 40 gram eroin, 110 gram esrar, 29 kök Hint keneviri, 188 uyuşturucu hap, 41 sentetik ecza ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Adreslerdeki G.Ç, A.Ö, Ü.K, A.E.T, M.K, Y.D, S.B, M.S, F.G, H.E, E.Ş. ve D.Y. yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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