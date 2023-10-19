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        Tekirdağ'da Muhtarlar Günü etkinlikleri çelenk töreniyle başladı

        Tekirdağ'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:53
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        Tekirdağ'da Muhtarlar Günü etkinlikleri çelenk töreniyle başladı
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        Tekirdağ'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Süleymanpaşa ilçesinde Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Sadık, konuşmasında, muhtarların, demokrasinin temsilcisi olduğunu belirtti.

        Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Programın ardından muhtarlar Albayrak'ı ziyaret etti.

        -Hayrabolu

        Hayrabolu ilçesinde de tören düzenlendi.

        Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta, çelenk sunma töreninin ardından belediye bahçesinde yaptığı konuşmada, muhtarlığın demokrasinin yereldeki en köklü kurumu olduğunu belirtti.

        Muhtarlık müessesesinin Türk kültürü ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu aktaran Orta, "Muhtarlık, bölgesindeki halkın devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel unsurlarından biri olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmaktadır. Hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi ifade eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Törene, Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş ve İlçe Jandarma Komutanı İsmail Şahin katıldı.

        -Şarköy

        Şarköy ilçesinde de "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Tepeköy muhtarı Mustafa Barış, yaptığı konuşmada, muhtarların, vatandaşların dertlerine, sevinçlerine, iyi ve kötü günlerine ortak olduğunu dile getirdi.

        Programa, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Emniyet Müdürü Bilal Erdem, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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