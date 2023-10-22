Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği M.A'nın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 54 gram uyuşturucu, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 340 lira, ruhsatsız tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.
Şüpheli M.A, gözaltına alındı.
-Uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.Ü'yü durdurdu.
Üst aramasında 4 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.