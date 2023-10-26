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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:37
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yapıldı.

        Aramalarda 253 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 37 uyuşturucu hap, 6 gram esrar, 22 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

        Adreslerdeki şüpheliler K.C, F.K, M.A.A, E.Ş, H.K, A.Ü, Ş.P, M.A, Z.K, M.A, Ö.E, C.S. H.İ.İ. ve B.K. gözaltına alındı.

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