AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Müjdat Özer, Belediye Başkanı Osman İnan'ı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette yürütülen çalışmalarla ilgili görüşüldü.

Özer, hizmetlerinden dolayı İnan'a ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

İnan da ilçede yürütülen çalışmaları anlattı.

Özer daha sonra Kaymakam Eyüp Fırat, Cumhuriyet Savcısı İlhan Öztürk ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Basri Karakuş'u da ziyaret etti.

- Hayrabolu'da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 3 bin 614 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ekim ayında 3 bin 614 vatandaşa 6 milyon 389 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.​​​​​​​

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, Vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.