Tekirdağ'da 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Kontrollerde H.K'nin kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından toplam 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü H.K, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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