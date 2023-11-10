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        Tekirdağ'da 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:58
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        Tekirdağ'da 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Kontrollerde H.K'nin kasten adam öldürme ve hırsızlık suçlarından toplam 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Hükümlü H.K, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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