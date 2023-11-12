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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:01
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Dün hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodosun bugün etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

        Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da denize açıldı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, dün denizde çok sert rüzgar olduğu için balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

        Lodosun etkisiyle denize açılamayan balıkçıların ağ tamiri ve teknelerinde bakım yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, "Dün başlayan lodos bugün etkisini kaybetti. Balıkçı arkadaşlarımız, lüfer, sardalya ve istavrit avcılığı ile faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

        Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yarın yağış bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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