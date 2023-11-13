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        Tekirdağ'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:22 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:22
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        Tekirdağ'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Muradiye Mahallesi'nde Bülent Ecevit Parkı'nda oturan V.G. ile U.G. kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi üzerine yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı U.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Ekipler olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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