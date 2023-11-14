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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:26
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adresler ve otomobillerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 35 gram esrar, 6 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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