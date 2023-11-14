Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adresler ve otomobillerde arama yapıldı.
Aramalarda, 35 gram esrar, 6 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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