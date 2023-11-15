Tekirdağ'da elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik trafosuna girerek kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede, son bir ay içinde elektrik trafolarından kablo çalınması olayları üzerine, Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışma sonrası polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine getirildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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