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        Tekirdağ'da elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik trafosuna girerek kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:43
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        Tekirdağ'da elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elektrik trafosuna girerek kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede, son bir ay içinde elektrik trafolarından kablo çalınması olayları üzerine, Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Yapılan çalışma sonrası polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine getirildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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