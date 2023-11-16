Tekirdağ'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde Bülent Ecevit Parkı'nda V.G. ile U.G'ye silahlı saldırıda bulunan kişinin G.E. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, polis tarafından Çorlu ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer yaralı V.G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Muratlı'da 3 gün önce parkta oturan V.G. ile U.G. kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanmış, U.G, kaldırıldığı Muratlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.