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        Tekirdağ'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:35
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        Tekirdağ'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde Bülent Ecevit Parkı'nda V.G. ile U.G'ye silahlı saldırıda bulunan kişinin G.E. olduğunu tespit etti.

        Şüpheli, polis tarafından Çorlu ilçesinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer yaralı V.G'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Muratlı'da 3 gün önce parkta oturan V.G. ile U.G. kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanmış, U.G, kaldırıldığı Muratlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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