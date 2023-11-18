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        Tekirdağ'da römorkörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Tekirdağ'da bir römorkörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:38
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        Tekirdağ'da römorkörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Tekirdağ'da bir römorkörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Süleymanpaşa ilçesinde bir limanda demirli römorkörde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, römorkörde hasara yol açtı.

        Dumandan etkilenen bir liman çalışanı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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