Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Görele Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı deplasmanda 40-35 mağlup etti.

Marmara Ereğlisi İlçe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 18-16'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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