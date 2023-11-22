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        Trakya'daki göl ve göletlere son yağışlar fazla katkı sağlamadı

        Geçen hafta kuvvetli sağanağın etkili olduğu Trakya'da, yağışın su kaynaklarına fazla etkisinin olmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:58
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        Trakya'daki göl ve göletlere son yağışlar fazla katkı sağlamadı
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        Geçen hafta kuvvetli sağanağın etkili olduğu Trakya'da, yağışın su kaynaklarına fazla etkisinin olmadığı bildirildi.

        Kuvvetli sağanağın fazla katkı sağlamadığı belirtilen Tekirdağ ve Edirne'deki göletlerde su seviyesi kritik seviyelerde.

        Uzmanlar yağışın su kaynaklarına kar şeklinde yağması halinde katkı sunacağını belirtti.

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmeneli Göleti'nde geçen yıl aynı dönemde yüzde 12 olan doluluk oranı yüzde 2'ye düştü.

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki baraj ve göllerdeki su miktarlarında düşüş yaşandığını söyledi.

        - "Yağışların çok fazla etkisi olmadı"

        Son günlerdeki yağışların barajlara çok fazla etkisinin olmadığını belirten Toprak, "İlimizde önemli bir kuraklık yaşanmakta. Buna bağlı olarak yazın sıcaklıkların yüksek olması, vatandaşların çok fazla su kullanımını ortaya çıkarttı. Dolayısıyla su kaynaklarımızda yetersizlik oluştu. Son yıllarda yağış ortalamalarının altında bir yağış alıyoruz. Barajlarımızda, yüzeysel su kaynaklarımızda çok yüksek düzeyde azalma yaşandı." dedi.

        Toprak, kuraklık nedeniyle yer altı kaynaklarında da hızlı bir şekilde düşüş yaşandığını aktararak, kuyularda yıllık 2 metreye varan azalmalar olduğunu dile getirdi.

        - "Türkmeneli'nde ciddi azalma var"

        Türkmeneli Göleti'nde ciddi anlamda azalma yaşandığını ifade eden Toprak, "Vatandaşlarımızdan tasarruf etmelerini bekliyoruz. Halı yıkama, araç yıkama, sokak temizliği ve bahçe sulama gibi işleri bırakmaları bunun yanında diğer ihtiyaçlarında tasarruflu bir şekilde karşılanması önem arz etmektedir. Yağışlar olmadığı, kurak bir yıl yaşadığımız için, barajların seviyeleri sürekli düşmektedir." diye konuştu.

        Toprak, gölette doluluk 2021 yılında yüzde 33, 2022'de yüzde 12, 2023'te ise yüzde 2 seviyelerinde olduğunu belirtti.

        - Kadıköy Baraj Gölü dip seviyeyi gördü

        Edirne'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Baraj Gölü kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle dip seviyeyi gördü.

        Son yağışlar da Kadıköy'ün su seviyesini yükseltemedi.

        İlçenin su ihtiyacını karşılayan 56 milyon metreküp su tutma kapasiteli baraj gölünün kapasitesi 2 milyon metreküpe kadar geriledi.

        Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, son zamanlarda bölgede görülen yağışların barajı çok fazla besleyemediğini söyledi.

        Toprağın ve barajı besleyen derelerin kuru olması nedeniyle su kapasitesinin artmadığını belirten Helvacıoğlu, "Şu anda 2 milyon metreküp su var fakat bu ölü hacim çünkü su alma yapısının gerisinde kalıyor. Barajdan içme suyu arıtma tesisine su aldığımız yapı ortaya çıktı. Eğer baraj yağışlarla beslenmezse 15-20 günlük bir zaman içerisinde yapının üzerinde su kalmayacak." dedi.

        Helvacıoğlu, barajın ölü hacminde kalan suyu kullanabilmek için platform kuracaklarına değindi.

        - Kuraklığa çözüm kar yağışı

        İlçede yaşanacak susuzluğa karşı önlemler aldıklarını anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlara suyu daha duyarlı kullanmalarını her fırsatta anlatıyoruz. Keşan'ı susuz bırakmayacağız. Kumdere'de yeni kuyular açıyoruz. Son yağışlar yeterli gelmedi, bu mevsimde kuraklığa çözüm kar yağışı olacak. Kar suyu hem toprağı doyuracak hem de baraj ve göletlerdeki su seviyesini artıracak. Küresel ısınma kaynaklı kuraklık 10 yıl içinde dünyayı etkileyecek. Şimdiden buna çözüm üretiyoruz. Kuraklık sürmesi halinde yeni dönemde Deniz Suyu Arıtma Projesi'ni vatandaşlarımıza sunacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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