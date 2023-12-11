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        Balıkçılar limana büyük balıktan çok hamsi ve istavritle dönüyor

        Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan hamsi ve istavrit, kentte en çok tercih edilen balıkların arasında geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:08
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        Balıkçılar limana büyük balıktan çok hamsi ve istavritle dönüyor
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        Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan hamsi ve istavrit, kentte en çok tercih edilen balıkların arasında geliyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların yüzünün hamsi ve istavritle güldüğünü söyledi.

        Havaların soğumasının ardından balığın artırmasını beklediklerini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar limana hamsi ve istavritle dönüyor. Artık büyük balıklar azaldı daha çok hamsi, istavrit gibi balıklar çıkıyor. Vatandaşlar da balıktan vazgeçmiyor. İnşallah balığın artması, hem vatandaşları hem de balıkçıları sevindirecektir." dedi.

        Balıkçı Hüseyin Kalaycı da vatandaşın, lezzetinden dolayı daha çok hamsi ve istavriti tercih ettiğini dile getirdi.

        Bu sene palamudun az olduğunu belirten Kalaycı, "Çinekop da olmadı bu yıl. Lüfer de bir ara kendini gösterdi sonra azaldı. Artık en çok talep gören balıklar hamsi ve istavrit. Kışın bu balıklar çok lezzetli oluyor. Tezgahımızda her zaman taze balık bulunuyor." diye konuştu.

        Balıkçı Hasan Erol ise havaların soğumasıyla istavrit ve hamsinin arttığını aktararak, gün geçtikçe balıkların daha da lezzetleneceğini dile getirdi.

        Hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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