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        Tekirdağ'da sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü

        Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:23 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:25
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        Tekirdağ'da sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü
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        Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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