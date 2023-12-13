Tekirdağ'da sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü
Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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