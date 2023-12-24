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        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde bir evde tabanca, bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:03
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Hayrabolu ilçesinde bir evde tabanca, bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri T.B'nin İlyas Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Aramada, 2 kuru sıkı tabanca, bıçak, tabanca, 3 çakı ve tarihi eser olduğu değerlendirilen işlemeli yüzük ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        - Malkara'da evlerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

        Malkara ilçesinde evlerinde tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği H.Ç. ve S.T'nin adreslerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 cep telefonu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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