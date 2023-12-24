Tekirdağ'da asayiş Hayrabolu ilçesinde bir evde tabanca, bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesinde bir evde tabanca, bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri T.B'nin İlyas Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Aramada, 2 kuru sıkı tabanca, bıçak, tabanca, 3 çakı ve tarihi eser olduğu değerlendirilen işlemeli yüzük ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

- Malkara'da evlerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Malkara ilçesinde evlerinde tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği H.Ç. ve S.T'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 cep telefonu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.