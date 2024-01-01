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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:39
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Süleymanpaşa, Çorlu ile Marmaraereğlisi ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

        Aramalarda, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 32 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Operasyonlarda, M.A, A.Ö, M.Ö, N.Ç, O.Ü, H.B. ve S.E. yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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