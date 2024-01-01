Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Süleymanpaşa, Çorlu ile Marmaraereğlisi ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.

Aramalarda, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 32 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonlarda, M.A, A.Ö, M.Ö, N.Ç, O.Ü, H.B. ve S.E. yakalandı.