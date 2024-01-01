Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılana aramada, 25 gram eroin, 8 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 665 lira ele geçirildi.
Araçta bulunan S.A. K.Y. ve Ş.C.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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