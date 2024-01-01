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        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:20
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılana aramada, 25 gram eroin, 8 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 665 lira ele geçirildi.

        Araçta bulunan S.A. K.Y. ve Ş.C.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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