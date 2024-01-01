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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:01
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tüfek bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, N.O'nun evinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve 58 tüfek fişeği ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        -Malkara'da tabanca ele geçirildi

        Malkara ilçesinde üst aramasında tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde şüphe üzerine A.D'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde üst aramasından uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde B.D. ve M.D'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.ç

        Zanlılar gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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