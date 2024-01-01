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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (Çorlu 59 AKE) AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavında başarılı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:58
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (Çorlu 59 AKE) AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavında başarılı oldu.

        Hafif Arama ve Kurtarma Eğitmen Eğitimi Akreditasyon Sistemine başvuruda bulunan ekip, AFAD tarafından görevlendirilen komisyonca gerçekleştirilen sınavı başarıyla tamamladı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada Çorlu 59 AKE'nin Trakya'da ilk akredite edilen kentsel arama kurtarma ekibi olduğunu belirtti.

        - Ergene Belediyesi'nden spor kulüplerine destek

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen programa katıldı.

        Marmaracık Mahallesi'ndeki bir işletmede düzenlenen programda konuşan Yüksel, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine destek amacıyla yeni spor tesisleri ve halı sahalar yapacaklarını ifade etti.

        Amatör kulüplere gelir getirecek tesislerde kulüplerin önemli kazanımlar elde edeceğini aktaran Yüksel, "Spor kulüplerinde idarecilik yapmak zor. Çünkü bende geçmişte spor kulübü başkanlığı yaptım. Sürekli fedakarlık gerektiren maddi manevi zorlukları olan bir görev. Bunu çok iyi bildiğim için Ergene Belediyesinde göreve başladığımız günden beri amatör spor kulüplerimize kanunların bize tanıdığı imkanlar ölçüsünde hem maddi destekte bulunduk hem de sporcularımıza malzeme yardımlarımız oldu." dedi.

        - Çorlu Belediyesinden öğrencilere sınava hazırlık kursu

        Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik özel yetenek sınavı hazırlık kursu açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, lise ve özel yetenek sınavına tabi eğitim fakültelerinin müzik bölümleri ile konservatuvara hazırlanan öğrencilere özel yetenek sınavı hazırlık kurslarıyla destek olacak.

        Kursa başvurmak isteyen öğrenciler, başvuruların ardından, yetenek sınavına girecek.

        Sınavı başarıyla geçen öğrenciler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak özel yetenek sınavı hazırlık kursuna ücretsiz katılmaya hak kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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