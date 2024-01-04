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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:41
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaymakam Güler, şehit Mesut Bakan ve şehit Muzaffer Paleciç'in ailelerini ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

        Her zaman şehit ailelerin yanında ve acılarına ortak olduklarını belirten Güler, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıktıklarını dile getirdi.

        Şehit aileleri de Güler'e ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

        - Hayrabolu'da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 2 bin 246 vatandaşa yardım yapıldı.

        Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, aralık ayında 2 bin 246 vatandaşa 3 milyon 394 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

        Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, Vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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