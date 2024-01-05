Süleymanpaşa Kaymakamı Güler şehit ailelerini ziyaret etti
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit ailelerini ziyaret etti.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit ailelerini ziyaret etti.
Güler, şehit Mesut Bakan ve Muzaffer Paleciç'in ailelerini ziyaret ederek, ailelerle bir süre sohbet etti.
Ailelerin taleplerini dinleyen Güler, her zaman şehit ailelerine yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.
Güler, şehitlerin, gazilerin, milletin gönlünde özel bir yere sahip olduklarını aktararak, şehit ailelerine gösterdiği ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Güler'e, Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Özlem Kemikkıran eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.