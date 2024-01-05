Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler şehit ailelerini ziyaret etti

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler şehit ailelerini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Güler, şehit Mesut Bakan ve Muzaffer Paleciç'in ailelerini ziyaret ederek, ailelerle bir süre sohbet etti.

        Ailelerin taleplerini dinleyen Güler, her zaman şehit ailelerine yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Güler, şehitlerin, gazilerin, milletin gönlünde özel bir yere sahip olduklarını aktararak, şehit ailelerine gösterdiği ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Ziyarette Güler'e, Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Özlem Kemikkıran eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı
        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kentsel dönüşüm kapsamında 72 konutun temeli atıldı
        Tekirdağ'da kentsel dönüşüm kapsamında 72 konutun temeli atıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ yağmur suyu hasadını ciddiye aldı; 200´den fazla siteye depo kurul...
        Tekirdağ yağmur suyu hasadını ciddiye aldı; 200´den fazla siteye depo kurul...
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da bir genç konteynerde ölü bulundu
        Tekirdağ'da bir genç konteynerde ölü bulundu