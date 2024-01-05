Süleymanpaşa Kaymakamı Güler şehit ailelerini ziyaret etti Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit ailelerini ziyaret etti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit ailelerini ziyaret etti.

Güler, şehit Mesut Bakan ve Muzaffer Paleciç'in ailelerini ziyaret ederek, ailelerle bir süre sohbet etti.

Ailelerin taleplerini dinleyen Güler, her zaman şehit ailelerine yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Güler, şehitlerin, gazilerin, milletin gönlünde özel bir yere sahip olduklarını aktararak, şehit ailelerine gösterdiği ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Güler'e, Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Özlem Kemikkıran eşlik etti.