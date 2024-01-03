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        Tekirdağ'da bir genç konteynerde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir genç konteynerde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 21:32 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:32
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        Tekirdağ'da bir genç konteynerde ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir genç konteynerde ölü bulundu.

        Veliköy Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Engin Zorlu'dan haber alamayan yakınları, evinin yanında zaman geçirdiği konteynere gitti.

        Zorlu'nun hareketsiz halde olduğunu gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zorlu'nun öldüğü tespit edildi.

        Zorlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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