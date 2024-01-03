Tekirdağ'da bir genç konteynerde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir genç konteynerde ölü bulundu.

Veliköy Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Engin Zorlu'dan haber alamayan yakınları, evinin yanında zaman geçirdiği konteynere gitti.

Zorlu'nun hareketsiz halde olduğunu gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zorlu'nun öldüğü tespit edildi.

Zorlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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