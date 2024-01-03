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        Tekirdağ'da, evde çıkan yangında alevlerin arasında kalıp öldü

        TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinin kırsal Temrezli Mahallesi'nde yalnız yaşayan bedensel engelli Hasan Gümüş (83), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 20:06 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:10
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        Tekirdağ'da, evde çıkan yangında alevlerin arasında kalıp öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinin kırsal Temrezli Mahallesi'nde yalnız yaşayan bedensel engelli Hasan Gümüş (83), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Yangın, öğleden sonra Hayrabolu'ya bağlı kırsal Temrezli Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Bedensel engelli Hasan Gümüş, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin arasında kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde yapılan kontrolde Gümüş'ün cansız bedeni bulundu. Gümüş'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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