Tekirdağ'da, evde çıkan yangında alevlerin arasında kalıp öldü
TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinin kırsal Temrezli Mahallesi'nde yalnız yaşayan bedensel engelli Hasan Gümüş (83), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinin kırsal Temrezli Mahallesi'nde yalnız yaşayan bedensel engelli Hasan Gümüş (83), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yangın, öğleden sonra Hayrabolu'ya bağlı kırsal Temrezli Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Bedensel engelli Hasan Gümüş, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin arasında kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde yapılan kontrolde Gümüş'ün cansız bedeni bulundu. Gümüş'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
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