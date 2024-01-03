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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca el geçilen, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:35
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'da üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca el geçilen, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasından 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        - Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.Ç'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        - Çorlu'da ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

        Çorlu ilçesinde tabancayla ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hıdırağa Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine giden M.C'ye kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk tedavisi yapılan M.C. daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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