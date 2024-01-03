Karavana çevirdiği polyester kabinde ölü bulundu TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Engin Zorlu (22), karavana çevirdiği polyester kabinde ölü olarak bulundu. Zorlu'nun, yapılan ilk incelemede, yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Engin Zorlu (22), karavana çevirdiği polyester kabinde ölü olarak bulundu. Zorlu'nun, yapılan ilk incelemede, yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi Özgürlük 3'üncü Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Engin Zorlu, karavana çevirip, aracının arkasına bağlayıp kullandığı polyester kabine gitti. Evlerinin yakınındaki kabinde zaman geçiren Zorlu, iddiaya göre, ısıtıcıyı yakıp uykuya daldı. Kendisinden haber alamayan yakınları, kabine gittiklerinde Zorlu'yu hareketsiz yatar halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Zorlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Zorlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşarken, yapılan ilk incelemede büfe içinde yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü değerlendirildi. Zorlu'nun cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.