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        Tekirdağ'da SMA hastası bebeğin bağış kumbaralarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:25
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        Tekirdağ'da SMA hastası bebeğin bağış kumbaralarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, SMA hastası 11 aylık bir bebek için iş yerlerine konulan bağış ve yardım kumbaralarının bir kısmını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası kumbaraları çaldığı iddia edilen şüphelilerin kimliğini tespit etti.

        Şüpheliler A.T. (30) ve F.E. (29), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SMA Tip-1 teşhisi konulan Yağız Batu için Tekirdağ Valiliği tarafından verilen izinle yaklaşık 2 milyon doların toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatılmış, bunun üzerine Çorlu'daki iş yerlerine aile tarafından 100'e yakın yardım ve bağış kumbarası konulmuştu.

        Üç gün önce bu kumbaralardan 10'unun çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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