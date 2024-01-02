Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan S.T, B.D, A.İ. ve Z.K. gözaltına alındı.

- Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili A.D gözaltına alındı.

- Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.İ. gözaltına alındı.

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