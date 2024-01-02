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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:01
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Otomobilde bulunan S.T, B.D, A.İ. ve Z.K. gözaltına alındı.

        - Malkara'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.D'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.D gözaltına alındı.

        - Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili Y.İ. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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