Tekirdağ'da geçen yıl 146 milyon 508 bin 72 lira çevre cezası kesildi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde gerçekleştirilen çevre denetimlerinde 146 milyon 508 bin 72 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca yapılan 1424 çevre denetimi kapsamında 131 milyon 796 bin 572 lira para cezası kesildi.



Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 işletmenin faaliyeti durduruldu.



Ekipler, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde 70 denetim gerçekleştirdi.



Denetimler sırasında alınan 62 atıksu numunesinin analiz sonuçlarına göre, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen 9 atıksu arıtma tesisine 14 milyon 711 bin 500 lira idari para cezası kesildi.



Açıklamada çevre kirliliğinin önlenmesi ve Marmara Denizi'nin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.







