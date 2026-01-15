Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da geçen yıl 146 milyon 508 bin 72 lira çevre cezası kesildi

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde gerçekleştirilen çevre denetimlerinde 146 milyon 508 bin 72 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da geçen yıl 146 milyon 508 bin 72 lira çevre cezası kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde gerçekleştirilen çevre denetimlerinde 146 milyon 508 bin 72 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca yapılan 1424 çevre denetimi kapsamında 131 milyon 796 bin 572 lira para cezası kesildi.

        Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 işletmenin faaliyeti durduruldu.

        Ekipler, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde 70 denetim gerçekleştirdi.

        Denetimler sırasında alınan 62 atıksu numunesinin analiz sonuçlarına göre, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen 9 atıksu arıtma tesisine 14 milyon 711 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

        Açıklamada çevre kirliliğinin önlenmesi ve Marmara Denizi'nin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çevre denetimlerinde milyonlarca liralık ceza
        Tekirdağ'da çevre denetimlerinde milyonlarca liralık ceza
        Tekirdağ'da çobanlık kursu açıldı
        Tekirdağ'da çobanlık kursu açıldı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler
        TREDAŞ, sokak aydınlatmalarında LED dönüşümü başlattı
        TREDAŞ, sokak aydınlatmalarında LED dönüşümü başlattı
        Avukat Rezan Epözdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi
        Avukat Rezan Epözdemir adli kontrol şartıyla tahliye edildi
        Çorlu Cezaevinde tutuklu bulunan avukat Epözdemir tahliye edildi
        Çorlu Cezaevinde tutuklu bulunan avukat Epözdemir tahliye edildi