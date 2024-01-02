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        SMA'lı Yağız Batu'nun yardım kumbaralarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde SMA TİP-1 hastası 11 aylık Yağız Batu Demirtaş'ın tedavi giderlerini karşılamak için iş yerlerine bırakılan yardım kumbaralarından 6'sını çalan A.T. (30) ve F.E. (29), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:45
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        SMA'lı Yağız Batu'nun yardım kumbaralarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde SMA TİP-1 hastası 11 aylık Yağız Batu Demirtaş'ın tedavi giderlerini karşılamak için iş yerlerine bırakılan yardım kumbaralarından 6'sını çalan A.T. (30) ve F.E. (29), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

        Çorlu'da Zeynep ve Hakan Demirtaş çiftinin 2 çocuğundan Yağız Batu'ya, henüz 9 günlükken götürüldüğü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Tekirdağ Valiliği'nden alınan izinle Yağız Batu'nun gen tedavisi görmesi için gerekli olan 1 milyon 819 bin doların toplanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Eşi ev kadını olan Hakan Demirtaş, çocuğunun hastalığı üzerine şoför olarak çalıştığı özel şirketten ayrıldı, stantlar kurup, para toplamaya başladı. Ailenin marketler ve iş yerlerine koyduğu yaklaşık 100 yardım kumbarasına son günlerde hırsızlar dadandı. Son 10 günde kumbaralardan 6'sı çalındı. Bazı kumbaraların çalınma anları da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        'OĞLUMUN NEFESİNİ ÇALMAYIN'

        Oğlunun SMA hastası olduğunu 9 günlükken öğrendiklerini söyleyen Zeynep Demirtaş, "Benim evladım her gün acı çekerken bir de üstüne böyle bir şey yaşamak, bir aile olarak bizleri çok üzdü. Ben buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum; bu çok zor bir durum, hastalık gerçekten bebeğimi gün gün öldürürken sizlerin desteği olmadan biz bunları tamamlayamayız. Sizlerden tek isteğim 5 lira, 10 lira demeden bize destek olmaları insanların. Ben çocuğumun nefes almasını istiyorum. Bu kumbaraları çalan kişilerin de yakalanmasını istiyorum. Kumbaralarımızı çalan kişiye sesleniyorum; ne olursunuz benim evladımın sesini nefesini geri getirin. Bizim o kumbaralardaki 1 TL'ye dahi ihtiyacımız var. Allah rızası için yapmayın, biz onu damla damla biriktirmeye çalışıyoruz. Siz neden bizim emeklerimizi, nefeslerimizi çalıyorsunuz?" dedi.

        Baba Hakan Demirtaş, tedavi gideri 1 milyon 819 bin doları toplamak için 10 aydır tek başına koşturduğunu söyledi. Demirtaş, "Biz bunları 1 lira, 1 lira topluyoruz. Yüzde 30'luk dilimi de bu şekilde geldik. Evladımızın nefesi var o kumbaralarda çalınmasını istemiyoruz. İnşallah yakalanıp cezasını çekerler diyorum" ifadelerini kullandı. 

        680 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumbaraların çalındığı 6 iş yerindeki 15 güvenlik kamerasından 680 saatlik görüntüleri izleyerek şüphelilerin A.T. ve F.E. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydı olan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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