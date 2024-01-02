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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:34
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Çorlu ile Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerdeki, 12 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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