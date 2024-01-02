Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Çorlu ile Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerdeki, 12 zanlı gözaltına alındı.