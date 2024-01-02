Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Kapaklı Çorlu ile Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreslerdeki B.Ş, M.K, A.T, D.K, H.A, Ö.Ş, İ.M. ile M.S. gözaltına alındı.