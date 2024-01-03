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        Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:54 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:00
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        Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Temrezli Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Gümüş'ün (80) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede bedensel engelli Gümüş'ün yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaşlı adamın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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