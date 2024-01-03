Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya geldi

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Hürriyet ve Zübeyde Hanım sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 08:47 Güncelleme: 03.01.2024 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Hürriyet ve Zübeyde Hanım sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

        Güler, çocuklarla bir süre sohbet etti.

        Çocuklarla yakından ilgilenen Güler, doğum günü olan çocuklarla pasta keserek, doğum günlerini kutladı.

        Kaymakam Güler'e ziyaretleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Çevik eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Şarjda kalan telefon dehşeti: 5 yaralı
        Şarjda kalan telefon dehşeti: 5 yaralı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
        Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da SMA hastası bebeğin bağış kumbaralarını çalan 2 şüpheli tutukla...
        Tekirdağ'da SMA hastası bebeğin bağış kumbaralarını çalan 2 şüpheli tutukla...
        SMA'lı Yağız Batu'nun yardım kumbaralarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
        SMA'lı Yağız Batu'nun yardım kumbaralarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ Müftüsü Soykök, öğrencilerle bir araya geldi
        Tekirdağ Müftüsü Soykök, öğrencilerle bir araya geldi
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı
        Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı