Süleymanpaşa Kaymakamı Güler sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya geldi

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Hürriyet ve Zübeyde Hanım sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Güler, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Güler, doğum günü olan çocuklarla pasta keserek, doğum günlerini kutladı.

Kaymakam Güler'e ziyaretleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Çevik eşlik etti.

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