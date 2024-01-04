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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:24
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un yönetiminde meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Çorlu Belediyesi Ocak ayı meclis gündemine geçilmeden önce Sarıkurt, Çorlu'da belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 2023 yılı Aralık ayında yapılan çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.

        Toplantıda, meclis üyeleri Öner Tekin, Değer Kara, Bilgehan Çağlar, Mustafa Eryılmaz ve Ateş Akdere, denetim komisyonuna seçilirken, belediye başkanına amatör spor kulüpleri ile protokol yapma yetkisi verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması konusunun da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, zabıta personeline ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin tespiti konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda ayrıca, Çorlu’daki sokak hayvanlarının kısırlaştırılması sürecinde ortak çalışma yapmak üzere Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği protokolü imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi, imar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesi ile diğer gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantı sonunda Başkan Sarıkurt, bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

        - Ergene Belediyesi Sıfır Atık Belgesi aldı

        Ergene Belediyesi, ilçede sıfır atık yönetim sistemi kurulmasının ardından Sıfır Atık Belgesi aldı.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilgili yönetmelik gereği Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandıklarını söyledi.

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu imzasını taşıyan Sıfır Atık Belgesi'nin, Ergene Belediyesi'ne verildiğini belirten Başkan Yüksel, proje kapsamında sağlıklı çevre ve bilinçli toplumun inşasında önemli bir rol üstlenerek hizmet verdiklerinin altını çizdi.

        Projenin israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve oluşan atık miktarının azaltılmasını amaçladığını ifade eden Yüksel "Bu maksatla ortaya çıkan projenin tüm kesimlerce desteklenmesine katkıda bulunmak adına çevre duyarlılığının artırılması, geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Çeşitli faaliyetlerle desteklediğimiz proje ve çalışmalarda geri dönüşüm çalışmaları; azalan doğal kaynaklarımızın korunması, enerji tasarrufu sağlanmasının yanı sıra istihdam oluşturarak kişi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından da son dönemde büyük önem taşıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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